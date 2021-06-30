Торговая платформа Бинариум — полный обзор

Согласно данным Гугл Трендс Бинариум является самой популярной площадкой для трейдинга в РФ, начиная с 2018 г. Причиной большой востребованности является небольшой минимальный депозит — ₽300, а также регулярные выплаты без задержек.

Официальный сайт Binarium

История Binarium

Компания Binarium Limited была зарегистрирована в 2010 г. С 2012 г. в ней начали предоставляться официальные услуги по электронным торгам. В 2017 г. проводятся большие работы по обновлению торговой площадки. Проходит ребрендинг. В 20 году представительства Бинариум появляются в Украине, Латвии, на Кипре.

Брокерская лицензия

Вплоть до 2016 г. Binarium находился под контролем российской компании ЦРОФР. Летом 2020 г. компания получает лицензию CySEC, относящуюся к кипрскому регулятору ценных бумаг. С такой лицензией компания может действовать на территории Евросоюза.

Условия торгов и тарифы платформы

Начать торговать на площадке можно с ₽300 или с $5. При этом, действуют такие условия:

мин. ставка — от ₽60 или от $1;

доходность по опционам — до 90%;

— до 90%; можно торговать валютными парами, сырьевыми контрактами, криптой, индексами LATAM, GSMI;

валютными парами, сырьевыми контрактами, криптой, индексами LATAM, GSMI; срок исполнения контрактов: 1 мин. — несколько месяцев.

Опционы

На площадке действует один вид контрактов — “выше/ниже”. Чтобы заработать, нужно дать правильный прогноз того, куда будет двигаться цена. По сроку экспирации опционы подразделяются на 2 вида: “от 1 до 5 минут”, “5 + мин.”

Счета

Счета могут отличаться по сумме депозитов и оборота на счете трейдера. В зависимости от статуса, Бинариум меняет условия по таким операциям, как:

скорость вывода средств;

доходность по контрактам;

кэшбек;

возможность выставлять несколько заявок на вывод средств.

Официальный сайт площадки

Большим преимуществом площадки является наличие русского языка. Можно просмотреть все полезные материалы. Посмотреть разбор разных стратегий. Воспользоваться экономическим календарём, расписанием сессий, ознакомиться с активами, представленными на площадке и т. д.

Чтобы начать работать, нужно пройти простую регистрацию:

Создать профиль при помощи соцсетей. Заполнить личные данные — ФИО, телефон. Подтвердить указанные данные. Предоставить фото или скан паспорта. Его можно отправить в любой момент.

После завершения регистрации, можно начинать пользоваться торговой площадкой и личным кабинетом.

Официальный сайт Binarium

Какие бонусы предоставляет Binarium?

Есть несколько особых предложений, которые понравятся пользователям:

Удвоение первого депозита. Действует при сумме пополнения до ₽100 тыс.

До 20% при каждом депозите. Сумма выплат зависит от статуса аккаунта.

Возвращение до 15% ставки при неудачном исходе (трейдбек).

Иногда Binarium проводит акции, в которых предоставляются специальные бонусы. Это могут быть повышенные выплаты новичкам, промокоды и др. Уточнить список действующих акций можно в техподдержке.

Чтобы вывести начисленный бонус, торговый оборот должен превышать полученную сумму в 40 раз. Так, если после пополнения вам начислено $100 бонуса, чтобы вывести его, потребуется совершить сделки на общую сумму в $4 тыс.

Трейдбек можно снимать при 20-кратном увеличении суммы бонусного начисления.

Если на счете есть неотработанные бонусы, которые пока не подлежат снятию, они списываются при выводе средств.

Получить бонус

Демосчет

Для новичков полезной опцией будет демо-счет. Пользоваться им можно сразу после прохождения регистрации. Не нужно даже подтверждать почту. Депозит пробного счета — ₽60 тыс.

Инструменты, доступные на платформе

Для удобства трейдеров был разработан специальный терминал с широким инструментарием. Вот чем можно пользоваться:

Котировки могут отображаться свечами, линиями, барами, зонами.

Для графического анализа доступны отрезки, уровни Фибоначчи, вилы Эндрюса, лучи.

Анализ может выполняться при помощи 10 разных индикаторов. Скользящие средние, Стохастик, RSI и т. д.

На экран можно вывести 4 графика.

Разберем некоторые возможности платформы, которые помогут вести эффективную торговлю.

Доступные индикаторы

Торговый терминал предоставляет доступ к 10 разным индикаторам. Их можно настраивать по своим параметрам, чтобы они соответствовали стратегии торгов.

Котировки активов

Данные по котировкам в реальном времени предоставляет Leverate. Компания сотрудничает с двумя сотнями брокеров по всему миру. Её деятельность регулируется кипрской CySEC и европейскими требованиями MiFID.

Главные торговые активы

Среди доступных активов на площадке имеются:

26 фиатных пар;

индексы GSMI и LATAM;

Криптовалюты BTC, ETH, LTC, XRP;

нефть, золото.

Два указанных индекса представляют собой усредненные значения латинского и мирового рынка акций. Точный список бумаг не уточняется. Торги по индексам LATAM и GSMI ведутся круглосуточно без выходных.

Начать торговать

Приложение для мобильных устройств

Для удобства пользователей площадка создала собственное мобильное приложение. Однако оно доступно только для Андроида. Бинариум оказался в числе заблокированных Эппл приложений, предоставляющих доступ к торговле бинарными опционами.

Чтобы установить себе приложение Бинариум, нужно перейти в Гугл Плей. Оно полностью повторяет функционал терминала на сайте площадки. Для торгов доступны такие инструменты и активы:

Более 60 активов, в числе которых валюта, крипта, сырье, акции и индексы.

Более полутора десятка индикаторов разной сложности. Скользящие средние, Боллинджер, Стохастик и др.

10 инструментов для графического анализа — уровни, лучи, отрезки и т. д.

В мобильном приложении можно удобно настраивать масштаб и размер графика, чтобы следить за движением рынка было удобно. Свечи можно выставлять вручную.

Помимо терминала доступны все функции и возможности личного кабинета. Это история операций, действующие акции, обучение, операции по счету. Интерфейс представлен на 13 языках. Есть русский и украинский. Поэтому работать будет комфортно.

Мобильное приложение для смартфонов на Android можно поставить только на системы версии 5.0 или выше. При этом установка производится не на все модели телефонов.

Установить приложение

Приложение для компьютера

Брокер не создал отдельной программы для ПК. Впрочем, она и не требуется. Торговать вполне удобно и через браузер. Главное иметь стабильное подключение к Интернету.

Программа обучения и штатная аналитика

Для новичков есть целый раздел с обучением, где представлены такие материалы:

Ответы на частые вопросы.

Эффективные стратегии, действующие на индикаторах.

Экономический календарь и расписание мировых торговых сессий.

Перечень активов, доступных для торгов.

Доступ к аналитике получают трейдеры, с депозитом от ₽30 тыс. Можно зайти в Торговую Комнату в личном кабинете и посмотреть статистику других пользователей, использовать сигналы для торговли. Также здесь доступны особые бонусы.

Как пополнить счёт и вывести средства?

Для пополнения есть несколько способов:

банковской картой — Виза, МастерКард, МИР;

через платежные системы Киви, ВебМани, Юмани;

при помощи онлайн банкинга Альфа-Клик;

криптовалютами — биткоин, эфир, риппл, лайткоин.

При пополнении счета комиссия не взимается. Если при выводе средств торговый оборот получился вдвое больше депозита, вывод бесплатно. В остальных случаях комиссия 10%.

Срок обработки заявок на вывод верифицированных пользователей в рабочие дни составляет 1 час. Для неверифицированных — 3 дня.

Верификация — это подтверждение личности. Для её прохождения нужно отправить фото паспорта и документа, где указан адрес проживания.

За один раз можно вывести не более ₽15 тыс. В день можно оформить несколько заявок. Их количество ограничивается статусом счета. Для вывода крупных сумм требуется пройти верификацию и обратиться в техподдержку.

Негативные отзывы о площадке

Некоторые трейдеры негативно высказываются о работе мобильного приложения Бинариум. Пользователи жалуются, что терминал может зависнуть и выдать ошибку при запуске. Техподдержка старается устранить возникающие проблемы и разобраться в причинах их появления.

Как работает техподдержка?

Оказание помощи пользователям производится без выходных, круглые сутки. К специалистам можно обратиться разными способами:

по телефону;

в чате на сайте;

по почте;

в телеграм боте.

Быстрее всего они реагируют при обращении в чате. Обычно консультанты отвечают уже через пару минут.

Binarium — надежная площадка?

Платформа действует уже почти 10 лет. Её отделения есть в Европе. За время работы не было никаких нарушений. Пользователи регулярно выводят средства. Наличие официальной европейской лицензии говорит о надежности торговой площадки.

Бинариум постоянно улучшает функционал и удобство торговли. Поэтому можно как минимум попробовать поработать на этой платформе. Она не зря считается одной из самых популярных в мире.